Гончарук: у Кабміну багато планів, бізнес йому - хвилюють податкові зміни і закритість уряду

Напередодні представлення програми дій в парламенті прем’єр-міністр Олексій Гончарук зустрівся з бізнесом у КВЦ "Парковий" і окреслив основні плани уряду.

На заході були присутні також міністр фінансів Оксана Маркарова, міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, міністр юстиції Денис Малюська, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, очільники інших виконавчих органів державної влади.

Під час своєї промови Гончарук назвав такі плани уряду на найближчий час:

Співпраця з НБУ. У Кабміну з Нацбанком спільна мета – до кінця наступного року вийти на інфляцію 5%, що дозволить знизити ставку рефінансування до 8-9% і отримати доступні кредити в Україні.

Співпраця з МВФ. "Для нас співпраця з кредитором - це не про гроші, це про довіру. Ми налаштовані на те, щоб в цьому році розпочати нову програму співпраці на три роки", - сказав Гончарук.

Перезавантаження митниці і податкової. Кабмін ухвалив рішення про створення нових структурних підрозділів митниці по всій країні. Незабаром туди будуть переведені доброчесні працівники, до яких в уряду, за словами прем'єра, "питань немає".

"Що ми будемо робити? Проводити відповідальну бюджетну та боргову політику. Будемо робити усе те, що написано в стратегії управління державним боргом. У податковій і митній політиці – акцент 2020 року - це адміністрування", - уточнила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Таргетувати економічне зростання. "Нам потрібна зростаюча економіка, для того, щоб захистити найбідніших. Основним драйвером економічного зростання мають стати інвестиції", - сказав Гончарук.

Євроінтеграція та євроатлантична інтеграція.

Приватизація. "Ми знайшли порядну людину – це Дмитро Сенниченко. На мою думку, він здатен кардинально змінити ситуацію з Фондом держмайна", - сказав Гончарук. За його словами, наступного року уряд розраховує отримати 5-6 млрд грн від малої приватизації і зацікавлений в тому, щоб максимальна кількість державних об’єктів була підготовлена до приватизації і цей процес зрушив з місця.

Зміна трудових відносин. Правила оформлення трудових відносин в Україні досить складні і планується взяти курс на їх спрощення. Зайнятись в цим в тому числі планує міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства. "Ринок праці - це один з наших пріоритетів. З одного боку у нас є безробіття, а з іншого – ми чуємо що бізнесу не вистачає спеціалістів. Нам потрібен профайл від вас – які саме спеціалісти вам потрібні", - сказав Тимофій Милованов.

Земельна реформа. За словами Милованова, для Мінекономрозвитку це пріоритет №1. Реформа дозволить громадянам розпоряджатись своїм майном і вивести державні землі з тіньового обігу.

Президент АСС в України Ендрю Гундер акцентував на проблемних відносинах держави з міжнародними інвесторами. Він говорив про важливість не ставити під сумнів мирову угоду податкової з компанією "Філіп Морріс". У якості прикладу Гундер також привів досвід світового гіганту Shell, в Україні. В Україні Антимонопольний комітет звинувачує Shell в антиконкурентних діях і намагається стягнути з неї, за словами очільника АСС, невиправдано великий штраф.

Президент Спілки українських підприємців В’ячеслав Климов звернув увагу прем’єра на закритість уряду та непрогнозовані податкові зміни.

"Ми прочитали в програмі дій уряду про наміри знизити податкове навантаження на фонд оплати праці. Хотілося б конкретики. Чи є розуміння щодо податків, ставки яких планує знижувати уряд. Які саме податки чи їх адміністрування ми будемо реформувати, щоб отримати таке високе місце?", - запитав Климов.

За його словами, бізнес почав відчувати закритість влади та сирість законодавчих ініціатив. "Ми розуміємо бажання влади робити реформи швидко, але поспіх може призвести до трагічних наслідків для бізнесу і змусити підприємців піти у тінь", - заявив він.

Виконавчий директор ЄБА Анна Дерев’янко говорила про важливість для бізнесу жити в прогнозованій економічній реальності і планувати свої бізнес-процеси з огляду на зрозумілі податкові зміни. "Уряд став більш закритим", - констатувала вона, і попросила долучити бізнес до засідань Кабміну, щоб він мав доступ до інформації, документів, які розглядає уряд.

У спілкуванні з міністрами очільники компаній висловили занепокоєння надзвичайно швидкими темпами, якими уряд та парламент приймають рішення. Основний страх з боку бізнесу: практика податкових змін заднім числом і посилення фіскального тиску.

Гончарук спробував заспокоїти: "Турборежим має закінчитись. Він пов'язаний з тим, що в парламенті накопичилось багато законопроектів, які потрібно прийняти".

Галина Калачова, ЕП