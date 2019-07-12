У компанії "Філіп Морріс" відреагували на обшуки в ДФС

Виробник тютюнової продукції "Філіп Морріс Україна" підкреслює, що підписання та виконання мирової угоди між компанією та ДФС повністю відповідає законодавству України та її міжнародним зобов'язанням.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Підписання та виконання мирової угоди повністю відповідає законодавству України, а також міжнародним зобов'язанням України в рамках міжнародних угод про захист інвестицій між Україною та США, а також Україною та Швейцарською Конфедерацією.

У січні 2018 року компанії Філіп Морріс подали повідомлення про існування інвестиційного спору згідно вказаних вище міжнародних угод.

5 грудня 2018 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження "Про підписання Мирової угоди між компаніями "Філіп Морріс Інтернешнл Інк." (США),"Філіп Морріс Глобал Брендс Інк."(США), "Філіп Морріс Брендс Сарл" (Швейцарія), ПрАТ "Філіп Морріс Україна" (Україна) і державою Україна", яким погодив проект мирової угоди", - підкреслили у компанії.

У "Фііліп Морріс" нагадують, що 31 січня 2019 року в.о. голови ДФС Олександр Власов підписав мирову угоду, а 12 квітня 2019 року судову справу про оскарження податкових повідомлень–рішень було закрито.

"Мирова угода продемонструвала готовність уряду і ДФС сприяти поліпшенню бізнес-клімату в Україні", - заявила Наталія Бондаренко, директор із зовнішніх зв'язків ПАТ "Філіп Морріс Україна".

Нагадаємо:

ДБР провело обшуки у Державній фіскальній службі.

Повідомлялось, що слідчі дії пов’язані з вилученням документів, пов’язаних з підписанням мирової угоди між компанією "Філіп Морріс" (виробник тютюнової продукції) та Україною.

У 2015 році "Філіп Морріс Україна" почала застосовувати спеціальний митний режим переробки на митній території України для подальшого експорту продукції.

Для цього компанія отримала відповідний дозвіл від Харківської митниці ДФС.

В рамках цього режиму "Філіп Морріс Україна" отримала право на умовне звільнення від українського ввізного мита та інших податків на імпорт матеріалів для переробки компанією сировини, продукція з якої підлягала реекспорту.

Загальна вартість готової продукції, яка була виготовлена ​​й експортована в режимі переробки на митній території України протягом квітня 2015 - березня 2016 року, становила 87 млн ​​євро.

У березні 2016 року, коли термін дії дозволу на застосування митного режиму переробки майже закінчився, Головне управління Державної фіскальної служби в Харківській області ініціювало податкову перевірку з метою поставити під сумнів правомірність застосування режиму до операцій, здійснених "Філіп Морріс Україна" в режимі переробки.

За результатами перевірки компанія отримала податкові повідомлення–рішення на загальну суму 635 млн грн, що включає донарахування ввізного мита, додаткове ввізне мито, ПДВ, штрафи і пені.

Після безуспішного оскарження в адміністративному порядку в органах ДФС, а також в суді першої інстанції, чотири компанії Філіп Морріс ("Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (США)", "Філіп Морріс Глобал Брендс Інк." (США), "Філіп Морріс Брендс Сарл" (Швейцарія), "Філіп Морріс Україна") подали уряду України Повідомлення про інвестиційний спір.

5 грудня 2018 року Кабінет Міністрів прийняв розпорядження про підписання мирової угоди між згаданими компаніями і державою Україна.

У квітні 2019 року стало відомо, що судова справа між Державною фіскальною службою і "Філіп Морріс Україна" на 635 мільйонів гривень закрита внаслідок скасування податкових повідомлень–рішень.

Економічна правда