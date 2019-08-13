АЗС "Shell" оштрафують на 79 мільйонів через антиконкурентні дії

Господарський суд Києва постановив стягнути з ТОВ "Альянс Холдинг" (мережа АЗС під брендом "Shell") штраф 79,4 мільйона гривень за порушення антимонопольного законодавства.

Про це свідчать дані на сайті Господарського суду Києва, передає enkorr.

"Сума 79,4 млн грн складається зі штрафу в розмірі 39,7 млн ​​грн за антиконкурентні узгоджені дії і стільки ж пені за несвоєчасну його сплату", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляється, штраф був накладений на "Альянс Холдинг" у жовтні 2016 року разом із іншими шістьма операторами АЗС, яких комітет звинуватив у змові. Компанія отримала третій за розміром штраф після ОККО і WOG.

"Альянс Холдинг" намагався оскаржити в суді рішення про штраф. Цей процес тривав понад рік, але в лютому 2018 року Верховний суд відмовив компанії в розгляді скарги.

Після цього до суду звернувся вже АМКУ з вимогою стягнути штраф і пеню.

У березні 2019 року суд почав повторно розглядати позов "Альянс Холдинг" до АМКУ про скасування штрафу за нововиявленими обставинами. Цей процес триває до теперішнього моменту і знаходиться на стадії апеляції. Чергове засідання призначене на 15 серпня.

"Сокар", ОККО і WOG продовжують оскаржувати рішення АМКУ в судовому порядку.

Нагадаємо:

Перше офіційне відкриття першої автозаправної станції під брендом "Shell" в Україні відбулося в 2006 році. На сьогодні мережа "Shell" в Україні налічує 132 станції у 18 регіонах України.

У 2013 році керівником ТОВ "Альянс Холдинг" був призначений Балаж Ерен.

У липні 2019 року мережі АЗС почали знижувати ціни на скраплений газ, серед них і "Shell", яка знизила ціни на 15 копійок.

Також найбільші мережі АЗС продовжують знижувати ціни на бензин.

Економічна правда