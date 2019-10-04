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Білорусь і Україна обговорюють альтернативні шляхи постачань енергоресурсів - Лукашенко

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 16:08

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що уряди України та Білорусі обговорюють альтернативні шляхи постачання енергоресурсів.

Про це він сказав на Форумі українських та білоруських регіонів у Житомирі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не хочу приховувати, але не дуже й буду розкривати зміст наших переговорів у вузькому складі, але ми не приховуємо, що сьогодні опрацьовуємо й альтернативні шляхи постачань вуглеводневої сировини зі світових ринків", - сказав Лукашенко.

За його словами, це не спрямовано проти інших країн, а є безпекою Білорусі та України.

Нагадаємо:

Українські та білоруські підприємства підписали контракти на більш ніж півмільярда доларів.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що головним завданням подальшої співпраці між Україною та Білорусю є розвиток річкового судноплавства на річках Прип'ять і Дніпро, зокрема в рамках реалізації проекту водного шляху Е-40.

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Білорусь Україна енергетика

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