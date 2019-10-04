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Україна та Білорусь підписали контракти на понад півмільярда доларів

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 13:37

Українські та білоруські підприємства підписали контракти на більш ніж півмільярда доларів.

Про це повідомляє прес-служба Торгово-промислової палати.

Як наголошується, контракти було підписано за підсумками засідання Українсько-Білоруської консультативної ради ділового співробітництва.

"Білорусь – дуже важливий торговельний партнер України. За обсягами взаємної торгівлі в першому півріччі цього року вона посідає п'яте місце серед усіх країн світу (після Китаю, Росії, Німеччини та Польщі)", - сказав Геннадій Чижиков, президент ТПП України.

"Для нас дуже важливо, щоб Україна і Білорусь налагодили тісну торговельну співпрацю і відновили обсяги товарообігу.  У планах на цей рік – цифра не менше 8 млрд доларів", – сказав він.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що головним завданням подальшої співпраці між Україною та Білорусю є розвиток річкового судноплавства на річках Прип'ять і Дніпро, зокрема в рамках реалізації проекту водного шляху Е-40.

Економічна правда

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