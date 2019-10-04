Україна та Білорусь підписали контракти на понад півмільярда доларів
Українські та білоруські підприємства підписали контракти на більш ніж півмільярда доларів.
Про це повідомляє прес-служба Торгово-промислової палати.
Як наголошується, контракти було підписано за підсумками засідання Українсько-Білоруської консультативної ради ділового співробітництва.
"Білорусь – дуже важливий торговельний партнер України. За обсягами взаємної торгівлі в першому півріччі цього року вона посідає п'яте місце серед усіх країн світу (після Китаю, Росії, Німеччини та Польщі)", - сказав Геннадій Чижиков, президент ТПП України.
"Для нас дуже важливо, щоб Україна і Білорусь налагодили тісну торговельну співпрацю і відновили обсяги товарообігу. У планах на цей рік – цифра не менше 8 млрд доларів", – сказав він.
Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що головним завданням подальшої співпраці між Україною та Білорусю є розвиток річкового судноплавства на річках Прип'ять і Дніпро, зокрема в рамках реалізації проекту водного шляху Е-40.
Економічна правда
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