Співвласник "Нової Пошти": влада ускладнює життя мільйону підприємців

Президент "Спілки українських підприємців" та співвласник "Нової Пошти" В’ячеслав Климов заявив, що окремі законодавчі ініціативи влади ускладнюють життя мільйону українських підприємців.

Про це він сказав під час зустрічі компаній-членів Американської торговельної палати, Європейської бізнес асоціації та Спілки українських підприємців в п’ятницю.

"Замість боротьби у тіньовій економіці дуже багато законодавчих ініціатив намагаються ускладнювати життя багатьом малим підприємцям", - сказав Климов.

За його словами, станом на лютий 2019 року в Україні 572 тисячі ФОП-ів 2ї групи і 479 тисяч ФОП-ів 3-ї групи.

"Тобто ми говоримо про мільйон підприємців, яким ми ускладнюємо життя. Коли ми кажемо про цифрові РРО, забувають сказати, що Z-звіти будуть паперовими, що вони будуть звітувати у податкову, що підриває саму суть спрощення системи", - заявив він.

"А ми намагаємось зробити так, щоб весь бізнес був на спрощеній системі, щоб податкове навантаження було настільки простим і легким, щоб створювало справжні драйвери зростання економіки. Щоб досягти 40% зростання економіки, ми маємо думати про драйвери цього зростання", - підсумував він.

Як відомо, Верховна Рада напередодні ухвалила законопроект №1073 про кешбек і зараз він чекає на підпис президента.

Відповідно до закону, якщо підприємець видав покупцеві повністю або частково не фіскалізований чек (чек, який не був зареєстрований на сервері Податкової, ЕП) на один або кілька товарів, кожен з яких дорожче 850 грн, покупець може написати скаргу в Податкову.

Якщо в результаті перевірки ДПС цей факт підтвердиться, підприємець заплатить штраф в розмірі 150% від вартості товару, проданого не по чеку. Частину штрафу в якості винагороди отримає покупець, частину - державний бюджет.

Раніше власник інтернет-магазину Rozetka.ua Владислав Чечоткін розкритикував законопроект по "кешбек".

"Немає обмежень на кількість заяв, немає відповідальності для заявника, немає відповідальності податкової (правильний або неправильний чек вони вирішують на свій розсуд). Зате є потенційний штраф для бізнесу в 250% і завжди, за кожною скаргою, 100% проблеми з позаплановою перевіркою для підприємця", - зазначив він.

"Ми в Rozetka категорично не підтримуємо цей закон... Скоро перевірки будуть у всіх, до кого захочуть прийти. Тому я закликаю бізнес не мовчати", - підкреслив Чечоткін.

Щоб дізнатися про всі нововведення, які стосуються фізосіб-підприємців, читайте: ФОПам приготуватися. 16 головних інновацій в законах про касові апарати (РРО) та "кешбек"



Економічна правда