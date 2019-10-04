У Податковій пояснили, чому закон про "кешбек" виключає шахрайство з чеками

У Податковій запевняють, що закон про "кешбек", згідно з яким покупці зможуть звертатися зі скаргами до Податкової про "неправильний" чек, виключає можливість для маніпуляцій і не зашкодить бізнесу.

Про це йдеться у відповіді ДПС на запит ЕП.

Як заявили в прес-службі Податкової, зараз в РРО інформація про проведену розрахункову операцію не тільки передається до контролюючого органу, а й залишається у фіскальній пам'яті РРО.

"Якщо інформація про проведену з порушенням розрахункову операцію, яка буде надана споживачем, не підтвердиться наявною інформацією з фіскальної пам'яті РРО та інформаційних баз ДПС, тільки тоді можна говорити про те, що наданий чек є "неправильним", - йдеться у відповіді.

"Практично неможливо підробити чек РРО таким чином, щоб в ньому збіглися всі реквізити справжнього чека з цього РРО (зокрема, номер чека саме для цього РРО, дата і час створення такого чека і т.п.) і при цьому інформація про нього була відсутня у фіскальній пам’яті РРО", - підкреслюють в ДПС.

Ще складніше, відзначають податківці, підробити чеки в "програмному РРО".

"Підробити такий чек неможливо, оскільки він буде фіскалізований на сервері контролюючого органу. Крім того, частина фіскального номера такого чека буде формуватися самим пристроєм (смартфоном, планшетом, комп'ютером), а інша частина - сервером контролюючого органу.

У Податковій також заявили ЕП, що "не мають права обмежувати конституційні права громадян на звернення про порушення".

"Подання недобросовісним споживачем скарги до контролюючого органу з метою неправомірного отримання "кешбека" практично виключається необхідністю повної ідентифікації такого скаржника в Електронному кабінеті.

Тобто, такий покупець фактично погоджується з тим, що податкова служба буде перевіряти не тільки правомірність дій продавця щодо нього, але, в першу чергу, буде оцінювати достовірність документів, що додаються до скарги. Це зводить ризики можливих маніпуляцій з їх підробкою до мінімуму", - впевнені в ДПС.

Як відомо, Верховна Рада напередодні ухвалила законопроект №1073 про кешбек і зараз він чекає на підпис президента.

Відповідно до закону, якщо підприємець видав покупцеві повністю або частково не фіскалізований чек (чек, який не був зареєстрований на сервері Податкової, ЕП) на один або кілька товарів, кожен з яких дорожче 850 грн, покупець може написати скаргу в Податкову.

Якщо в результаті перевірки ДПС цей факт підтвердиться, підприємець заплатить штраф в розмірі 150% від вартості товару, проданого не по чеку. Частину штрафу в якості винагороди отримає покупець, частину - державний бюджет.

Раніше власник інтернет-магазину Rozetka.ua Владислав Чечоткін розкритикував законопроект по "кешбек".

"Немає обмежень на кількість заяв, немає відповідальності для заявника, немає відповідальності податкової (правильний або неправильний чек вони вирішують на свій розсуд). Зате є потенційний штраф для бізнесу в 250% і завжди, за кожною скаргою, 100% проблеми з позаплановою перевіркою для підприємця", - зазначив він.

"Ми в Rozetka категорично не підтримуємо цей закон... Скоро перевірки будуть у всіх, до кого захочуть прийти. Тому я закликаю бізнес не мовчати", - підкреслив Чечоткін.

Щоб дізнатися про всі нововведення, які стосуються фізосіб-підприємців, читайте: ФОПам приготуватися. 16 головних інновацій в законах про касові апарати (РРО) та "кешбек"



Економічна правда