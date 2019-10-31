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Гривня знову зміцнилася

Четвер, 31 жовтня 2019, 09:00

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 31 жовтня на рівні 25 гривень за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,76 (на 30 жовтня – 27,86 гривні).

Нагадуємо:

30 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,06 - 25,09 гривні за долар.

30 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,94 - 24,97 гривні за долар.

Економічна правда

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