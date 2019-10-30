Гривня на закритті міжбанку зміцніла
Середа, 30 жовтня 2019, 17:18
30 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,94 - 24,97 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,94 - 24,97 гривні;
Євро – 27,71 - 27,74 гривні;
Нагадаємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 30 жовтня на рівні 25,11 гривні за долар.
30 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,06 - 25,09 гривні за долар.
Економічна правда
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