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Гривня на закритті міжбанку зміцніла

Середа, 30 жовтня 2019, 17:18
 

30 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,94 - 24,97 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,94 - 24,97 гривні;

Євро – 27,71 - 27,74 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 30 жовтня на рівні 25,11 гривні за долар.

30 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,06 - 25,09 гривні за долар.

Економічна правда

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