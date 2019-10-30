Курс валют на 30 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

30 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,06 - 25,09 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,98 - 25,01 гривні;

Євро – 27,78 - 27,80 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,85 – 25,09 гривні. Євро купують по 27,46 гривні, продають по 27,91 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,99 - 24,95 гривні, євро - 27,63 - 27,68 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 30 жовтня на рівні 25,11 гривні за долар.

29 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,11 - 25,13 гривні за долар.

29 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,06 - 25,09 гривні за долар.

Економічна правда