Курс валют на 30 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
30 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,06 - 25,09 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,98 - 25,01 гривні;
Євро – 27,78 - 27,80 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,85 – 25,09 гривні. Євро купують по 27,46 гривні, продають по 27,91 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,99 - 24,95 гривні, євро - 27,63 - 27,68 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 30 жовтня на рівні 25,11 гривні за долар.
29 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,11 - 25,13 гривні за долар.
29 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,06 - 25,09 гривні за долар.
Економічна правда
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