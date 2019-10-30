Офіційний курс: гривня ослабла до долара та євро

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 30 жовтня на рівні 25,11 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,86 (на 29 жовтня - 27,79 гривні).

Нагадаємо:

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 10 копійок, встановивши його на 29 жовтня на рівні 25,07 гривні за долар.

29 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,11 - 25,13 гривні за долар.

29 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,06 - 25,09 гривні за долар.

Економічна правда