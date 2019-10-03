Одеський припортовий завод виходить на міжнародні ринки

Одеський припортовий завод відновив поставки аміаку та карбаміду на внутрішній та міжнародні ринки.



Про це повідомляє прес-служба АгроГазТрейдінг, компанії, що співпрацює з ОПЗ за давальницькою схемою.



Зазначається, що станом на 2 жовтня ОПЗ виробив 13,1 тис тонн аміаку і 122,5 тис тонн карбаміду. Продукція припортового заводу тепер надходить в Грецію, Туреччину, Марокко, Сенегал, Індію і Кот-д'Івуар.



Договір на переробку давальницької сировини також передбачає виплату заборгованості ОПЗ перед НАК "Нафтогаз". АГТ додало до вартості переробки 1 і 1,5 долара за тонну продукції для аміаку і карбаміду відповідно.



Новий контракт дозволив за перший місяць роботи ОПЗ погасити заборгованість на 2,3 млн грн.



За словами партнера АГТ Володимира Колота, співробітники, які були вимушені шукати роботу через простій підприємства, повертаються на завод.



Нагадаємо:



Суд зобов'язав "Одеський припортовий завод" виплатити НАК "Нафтогаз України" 2,227 мільярда гривень заборгованості за спожитий природний газ за двома договорами від 2016 року.



В липні Одеський припортовий завод отримав нових членів наглядової ради.

На початку серпня Одеський припортовий завод, який простоював з квітня 2018 року, почав запуск виробництва аміаку і карбаміду.

Одеський припортовий завод випускає хімічну продукцію і займається перевалкою аміаку на морський транспорт.

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Економічна правда