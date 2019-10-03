НБУ за три дні витратив 200 мільйонів доларів на підтримку гривні

Інтервенції Національного банку України з продажу валюти цього тижня становили 200 млн доларів для згладжування тимчасових коливань курсу, зумовлених, насамперед, психологічними факторами.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національному банку.

"Пропозиція валюти зменшилася, а попит на неї дещо зріс. Однак такі коливання не зумовлені появою нових фундаментальних факторів і спричинені насамперед психологічними факторами", - прокоментував ситуацію НБУ.

Нацбанк зазначив, що, незважаючи на сприятливу ситуацію на валютному ринку загалом, в окремі періоди протягом цього року курс гривні також коливався в бік ослаблення.

Зокрема, така ситуація спостерігалася в березні, потім наприкінці травня – на початку червня, після чого розпочинався зворотний тренд.

У центробанку наголосили, що обсяг міжнародних резервів, який останніми місяцями коливається в межах 21-22 млрд доларів, є достатнім для згладжування поточних коливань на валютному ринку.

"У режимі гнучкого курсоутворення коливання курсу є реакцією ринку на постійні зміни ситуації в економіці та світі. Після періоду посилених коливань ринок завжди знаходить точку рівноваги, й відбувається зворотний тренд", - зазначив регулятор.

Нацбанк нагадав, що його роль на валютному ринку - згладжувати значні коливання (як в один, так і в інший бік), які можуть бути шкідливими для економіки.

НБУ зазначив, що сприятлива ситуація на валютному ринку у вересні дозволила йому поповнити міжнародні резерви на 930 млн доларів завдяки валютним інтервенціям із купівлі валюти. Від початку цього року чиста купівля валюти становила близько 3,7 млрд доларів, що майже в 1,4 разу більше, ніж за 2017-2018 рр. загалом.

Водночас валютні інтервенції Нацбанку не протидіяли ринковим тенденціям, і курс гривні від початку року зміцнився більше ніж на 10%, зазначили в центробанку.

У ньому пояснили, що можливості для збільшення купівлі цього року зумовлені появою нових фундаментальних факторів: насамперед стійким припливом коштів нерезидентів у гривневий держборг і рекордним зростанням урожайності зернових в Україні.

"Макрофінансова ситуація в Україні є досить стійкою. Цього року спостерігається стабільне зростання експорту та приплив інвестицій нерезидентів у державні цінні папери на противагу поміркованим обсягами імпорту та репатріації дивідендів", - зазначається у відповіді.

НБУ зазначив: темпи зростання експорту навіть перевищують темпи зростання імпорту, якщо не враховувати в статистичній звітності пільгове розмитнення "євроблях", успішно пройдені періоди пікових зовнішніх виплат за держборгом у травні та вересні, а зважена фіскальна та жорстка монетарна політики поступово наближають інфляцію до цільового рівня в 5%, якого, за прогнозами Нацбанку, буде досягнуто вже наступного року.

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 29 копійок, встановивши його на 3 жовтня на рівні 24,85 гривні за долар.

2 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,9 - 24,93 гривні за долар.