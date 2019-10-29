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Курс валют: гривня зміцнилася

Вівторок, 29 жовтня 2019, 09:00

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 10 копійок, встановивши його на 29 жовтня на рівні 25,07 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,79 (на 28 жовтня - 27,96 гривні).

Нагадаємо:

28 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,04 - 25,07 гривні за долар.

28 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,11 - 25,13 гривні за долар.

Економічна правда

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