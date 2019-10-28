Гривня на закритті міжбанку трохи ослабла
Понеділок, 28 жовтня 2019, 17:20
28 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,11 - 25,13 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,11 - 25,13 гривні;
Євро – 27,84 - 27,87 гривні;
Нагадаємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 28 жовтня на рівні 25,17 гривні за долар.
28 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,04 - 25,07 гривні за долар.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua