Гривня на закритті міжбанку трохи ослабла

28 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,11 - 25,13 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,11 - 25,13 гривні;

Євро – 27,84 - 27,87 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 28 жовтня на рівні 25,17 гривні за долар.

28 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,04 - 25,07 гривні за долар.