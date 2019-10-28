Курс валют на 28 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

28 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,10 - 24,13 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,04 - 25,07 гривні;

Євро – 27,77 - 27,80 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,86 – 25,14 гривні. Євро купують по 27,47 гривні, продають по 27,93 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,91 - 24,95 гривні, євро - 27,58 - 27,66 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 28 жовтня на рівні 25,17 гривні за долар.

25 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,10 - 25,13 гривні за долар.

НБУ знизив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 25 жовтня на рівні 25,11 гривні за долар.

Економічна правда