Офіційний курс: гривня продовжує знижуватися
Понеділок, 28 жовтня 2019, 09:00
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 28 жовтня на рівні 25,17 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,96 (на 25 жовтня - 27,94 гривні).
Нагадаємо:
25 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,10 - 25,13 гривні за долар.
НБУ знизив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 25 жовтня на рівні 25,11 гривні за долар.
Економічна правда
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