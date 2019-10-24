Закриття міжбанку: гривня послабилась
Четвер, 24 жовтня 2019, 17:00
24 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,11 - 25,15 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,11 - 25,15 гривні;
Євро – 27,94 - 27,98 гривні;
Нагадаємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 24 жовтня на рівні 24,89 гривні за долар.
24 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,99 - 25,02 гривні за долар.
Економічна правда
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