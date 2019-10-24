Закриття міжбанку: гривня послабилась

24 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,11 - 25,15 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,11 - 25,15 гривні;

Євро – 27,94 - 27,98 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 24 жовтня на рівні 24,89 гривні за долар.

24 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,99 - 25,02 гривні за долар.

Економічна правда