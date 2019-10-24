Курс валют на 24 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
24 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,99 - 25,02 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,08 - 25,11 гривні;
Євро – 27,94- 27,97 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,82 - 25,11 гривні. Євро купують по 27,50 гривні, продають по 27,94 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,94 - 25,00 гривні, євро - 27,60 - 27,75 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 24 жовтня на рівні 24,89 гривні за долар.
23 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,84 - 24,87 гривні за долар.
23 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,99 - 25,02 гривні за долар.
Економічна правда
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