ДФС купляла неякісне обладнання на митницю, а потім ще й псувала його - ЗМІ

Керівництво Державної фіскальної служби у квітні 2018 року закупило неякісні митні сканери.

Про це пише журнал НВ з посиланням на джерело, яке займало одну з керівних посад у ДФС.

Джерело видання повідомило, що Держфіскальна служба купила у китайської копанії Nuctech митні сканери за 1,3 мільярда гривень.

"Куплене обладнання за якістю дуже погане. ДФС заощадила, а треба було купувати американські сканери Rapiscan або продукцію німецької компанії SmithsHeimann", - стверджує фахівець.

За його словами, китайський сканер не здатен виявити ящик із сигаретами в контейнері з ширвжитком.

"У 2017 році ДФС купила 11 вагових комплексів за рахунок фінансування, залученого від ЄС.

Співрозмовник видання, добре знайомий із деталями цього контракту, розповів: коли митники зрозуміли, що не встигають встановити ваги, вони прибрали з тендерної документації закупівлю послуг з їхнього встановлення. Як результат, вагові комплекси досі не працюють", - йдеться у повідомленні.

За словами Юлії Марушевської, яка у 2015−2016 роках очолювала Одеську митницю, митники іноді самі псують сканери або ваги, щоб мати можливість маніпулювати з цифрами, які фігурують у документах.

Нагадаємо:

У березні 2019 року уряд розділив ДФС на дві структури.

Пізніше того ж місяця Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб.

Після проведення двох етапів відбору конкурс на зайняття вакантної посади Голови ДМС було заблоковано, оскільки 17 квітня Окружний адмінсуд Києва зупинив дію розпорядження уряду щодо оголошення конкурсу на посаду голови митної служби, прийнявши ухвалу про забезпечення адміністративного позову у справі № 640/6674/19.

Як наслідок, 23 квітня Національне агентство з питань державної служби призупинило конкурс на голову ДМС.

25 квітня суд відхилив клопотання уряду про розблокування конкурсу.

Кабінет Міністрів в особі Мін’юсту подав апеляцію.

24 червня Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду постановила відновити дію розпорядження про проведення конкурс на посаду голови Державної митної служби.

17 травня ДФС перевели у статус припинення, однак вона продовжуватиме реалізовувати повноваження до створення Державної митної служби та старту роботи вже створеної Державної податкової служби.

25 червня Нефьодов виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби.

5 липня Кабінет міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі та призначив главою Державної митної служби.