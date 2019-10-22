В уряді озвучили консервативний та оптимістичний прогноз зростання ВВП у 2020 році

Тимофій Милованов

Консервативна оцінка Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства передбачає зростання ВВП у 2020 році на 3,7%, оптимістична - 4,8%.

Про це повідомив заступник глави відомства Сергій Ніколайчук за підсумками підготовки оновленого макропрогнозу, передає "Інтерфакс-Україна".

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов додав, що базовим прогнозом на 2020 рік все ж є зростання ВВП на 3,5-3,7%, повідомляє Укрінформ.

За його словами, має бути декілька прогнозів щодо зростання економіки України від міжнародних партнерів.

"Насправді буде 4 прогнози зростання ВВП України – прогноз НБУ, наш прогноз, прогноз МВФ і Світового Банку. З них публічним зараз є прогноз Світового Банку. Ми свій прогноз подаємо на Кабмін найближчим часом. Нацбанк також свій прогноз готує і постійно оновлює", - заявив Милованов.

Так, зокрема, прогноз зростання Світового банку збігається з прогнозом Міністерства економіки - 3,7%. Прогноз МВФ буде схожий за показниками, хоче не виключений трохи менший показник, сказав міністр.

Як зазначив глава міністерства, оновлений макроекономічний прогноз буде оприлюднено після його затвердження на урядовому засіданні.

Нагадуємо:

У квітні Міжнародний валютний фонд прогнозував зростання ВВП України в 2019 році на рівні 2,7%.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук після призначення в кінці серпня заявив про мету домогтися зростання ВВП на 40% за п'ять років: на 5% - в 2020 році, по 7% - в наступні чотири роки.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України на 3% за підсумками 2019 року, так само як і 3% зростання в 2020 році.