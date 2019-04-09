МВФ оновив прогноз зростання ВВП України на 2019 рік

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2019 році на рівні 2,7%, що відповідає показникам, наведеним у попередньому аналізі Фонду в жовтні 2018 року.

Про це йдеться в оприлюдненій доповіді "Перспективи світової економіки", передає "Укрінформ".

Зокрема, як вказано в документі, реальний рівень ВВП України до кінця нинішнього році прогнозується на рівні 2,7%. Причому прогноз на 2020 рік становить 3%.

Натисність для збільшення

Україна традиційно розміщена в групі імпортерів енергоносіїв у регіоні країн СНД, хоча в примітці вказано, що вона не є членом Співдружності, а група сформована за територіальною ознакою. Найкращий прогноз ВВП на нинішній рік у цій групі має Таджикистан (5%), найнижчий - Республіка Білорусь (1,8%). Середній показник по групі становить 2,8%, що приблизно дорівнює прогнозам для ВВП України.

МВФ також оприлюднив інші важливі показники економічного зростання для України.

Так, індекс споживчих цін в країні, як очікують аналітики МВФ, зупиниться на позначці 8% цього року (в порівнянні з 10,9% минулого року), а у 2020 році – зменшиться до 5,9%.

Баланс поточних рахунків України залишатиметься негативним, на рівні мінус 2,5% у 2019 році та мінус 2,4% у 2020 році.

Рівень безробіття в Україні, як очікується, знизиться з 9% минулого року до 8,5% нинішнього й збереже тенденцію до зниження в 2020 році (8,1%).

Нагадуємо:

Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році до 2,7% із 2,9%.

Згідно з прогнозом Національного банку, економічне зростання в Україні триватиме, однак тимчасово уповільниться до 2,5%.