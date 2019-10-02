Герус пропонує запровадити мито на імпорт електроенергії з Росії

Глава енергетичного комітету у Верховній Раді Андрій Герус запропонував Кабінету міністрів впровадити спеціальне мито на імпорт електроенергії з РФ.

Про це він сказав під час засідання парламентського комітету в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"До речі, я хочу запропонувати спецмито на імпорт електроенергії з РФ. Навіть якщо він відбуватиметься, то нехай від цього виграє український бюджет, українська держава. Це Кабмін може зробити. Кабмін має механізм упровадження спецмита, санкцій, є ліцензійні умови регулятора. Є багато механізмів, як це можна регулювати", - сказав він.

Як повідомлялося, Україна 1 жовтня 2019 року відновила комерційний імпорт електроенергії з РФ. Минулого вівторка імпорт рівним графіком потужністю 100 МВт здійснювало ТОВ "Юнайтед Енерджі".

Загалом п'ять українських компаній викупили доступ до 1,1 ГВт пропускної здатності мереж для імпорту електроенергії з Росії в жовтні.

Верховна Рада 18 вересня схвалила правку Геруса до закону України "Про ринок електроенергії", дозволивши купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами європейського Енергетичного Співтовариства.

Герус пояснив необхідність своєї правки поліпшенням конкуренції на електроенергетичному ринку країни, що може привести до зниження ціни на електроенергію для промислових споживачів.

Комерційний імпорт е/е в Україну з РФ в останній раз здійснювався в 2015 році за укладеним між "Укрінтеренерго" і "Інтер РАО" договору для подальшої її передачі в окупований Крим.

Контракт діяв протягом 2015 року та передбачав рівномірний графік поставок об'ємом до 1,5 ГВт. Надалі він не був продовжений.

Україна в 2014 році імпортувала 178 млн кВт-год електроенергії з Росії, в 2015 році - 2,295 млрд кВт-год.

В останні роки комерційний імпорт е/е з РФ в Україну не здійснювався, були лише невеликі технологічні перетоки, пов'язані з паралельною роботою ОЕС України з енергосистемами суміжних країн (враховується за контрактами ДП "Енергоринок").