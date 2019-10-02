Компанія Колмойського погасила борг Приватбанку перед НБУ

Компанія "Арлан", яка була поручителем Приватбанку за кредитом рефінансування, виконала зобов'язання перед Нацбанком.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У травні 2018 року Нацбанк подав до Господарського суду Дніпропетровської області позов про звернення стягнення на нерухоме майно, що належить ТОВ "Арлан". Це майно було передано в іпотеку в якості забезпечення зобов'язань Приватбанку за кредитом рефінансування.

У вересні Центральний апеляційний госпсуд затвердив мирову угоду між компанією "Арлан", яка належить Ігорю Коломойському, та Нацбанком - компанія погодилась виплатити борги за кредитами рефінансування, які НБУ видав Приватбанку до націоналізації.

Нагадаємо:

Госпсуд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між Нацбанком та АТ "Нікопольський завод феросплавів", що є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Приватбанку.

Економічна правда