Компанія Колмойського погасила борг Приватбанку перед НБУ
Компанія "Арлан", яка була поручителем Приватбанку за кредитом рефінансування, виконала зобов'язання перед Нацбанком.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
У травні 2018 року Нацбанк подав до Господарського суду Дніпропетровської області позов про звернення стягнення на нерухоме майно, що належить ТОВ "Арлан". Це майно було передано в іпотеку в якості забезпечення зобов'язань Приватбанку за кредитом рефінансування.
У вересні Центральний апеляційний госпсуд затвердив мирову угоду між компанією "Арлан", яка належить Ігорю Коломойському, та Нацбанком - компанія погодилась виплатити борги за кредитами рефінансування, які НБУ видав Приватбанку до націоналізації.
Нагадаємо:
Госпсуд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між Нацбанком та АТ "Нікопольський завод феросплавів", що є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Приватбанку.
Економічна правда
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