Ще одна компанія Коломойського пішла на мирову з НБУ

Центральний апеляційний госпсуд затвердив мирову угоду між компанією "Арлан", яка належить Ігорю Коломойському, та Нацбанком - компанія погодилась виплатити борги за кредитами рефінансування, які НБУ видав Приватбанку до націоналізації.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Згідно з угодою, "Арлан" взяла на себе зобов'язання погасити заборгованість Приватбанку по кредиту рефінансування в сумі, яка дорівнює ринковій вартості іпотечного майна, на яке НБУ звертав стягнення в цьому процесі.

"У 2018 році Нацбанк подав 148 позовів проти колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) та пов’язаних з ним 32 компаній – майнових поручителів про стягнення близько 10 млрд грн.

Мета позовів – забезпечити погашення кредитів рефінансування, які Національний банк надав Приватбанку в період між 2008 та 2015 роками. Загалом позови спрямовані на погашення заборгованості за п'ятьма кредитними угодами", - пояснили в НБУ.

Нагадаємо:

Госпсуд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між Нацбанком та АТ "Нікопольський завод феросплавів", що є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Приватбанку.

Економічна правда