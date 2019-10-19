Італійський лоукостер може почати польоти в Запоріжжя і Маріуполь

Авіакомпанія Ernest Airlines розглядає можливість початку польотів з аеропортів Запоріжжя і Маріуполя.

Цю інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили в прес-службі авіакомпанії.

Раніше про можливість польотів Ernest Airlines з цих аеропортів заявив посол Італії в Україні Давиде Ла Чечиліа.

"Оскільки уряд України багато уваги приділяє авіасектору та розвитку інфраструктури, ми незабаром повинні приземлитися в Запоріжжі, де була відновлена інфраструктура, а потім і в Маріуполі. Це ініціатива президента Володимира Зеленського, а також міста Дніпра", - заявив посол в ході прес-конференції з нагоди відкриття офісу Ernest Airlines в Києві.

Посол також відзначив велику популярність італійських напрямків серед українських авіапасажирів.

Нагадаємо:



В червні італійський лоукостер планував відкрити офіс і розпочати базування літаків в Україні.

Сьогодні флот Ernest Airlines включає три літаки A320 і один A319. Авіакомпанія здійснює польоти з міст Італії за 13 маршрутами в київський аеропорт Жуляни, Львів, Харків і Одесу.

Обсяг інвестицій, які компанія витратила за останні 2 роки для заходу на український ринок, Ernest Airlines оцінює в 30 млн євро. У наступні два роки компанія планує витратити для розвитку своєї присутності в Україні 100 млн євро.

У 2019 році Ernest Airlines очікує на перевищення пасажиропотоком на його маршрутах між Україною та Італією позначки у 500 тисяч осіб. У 2018 році цей показник склав 200 тисяч мандрівників.

Раніше авіакомпанія повідомила, що найближчим часом відкриє 5 нових маршрутів, які поєднають Україну з Італією.

