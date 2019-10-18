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Італійський лоукостер додає 5 нових маршрутів з України

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 17:03
 

Італійська авіакомпанія Ernest Airlines найближчим часом відкриє 5 нових маршрутів, які поєднають Україну з Італією.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на голову правління Ernest Airlines Шаді Ель Таннір під час церемонії відкриття представництва в Києві.

"Ми з великим задоволенням відкриємо ще п’ять нових напрямків, що з’єднуватимуть Україну та Італію. Вже з 18 грудня почнуться рейси з Мілана до Одеси. Пізніше ми запустимо рейси Венеція – Київ, Болонья – Львів, Барі – Київ та Трієст – Київ", – повідомив Шаді Ель Таннір.

Нагадаємо:

В червні італійський лоукостер планував відкрити офіс і розпочати базування літаків в Україні.

Сьогодні флот Ernest Airlines включає три літаки A320 і один A319. Авіакомпанія здійснює польоти з міст Італії за 13 маршрутами в київський аеропорт Жуляни, Львів, Харків і Одесу.

Обсяг інвестицій, які компанія витратила за останні 2 роки для заходу на український ринок, Ernest Airlines оцінює в 30 млн євро. У наступні два роки компанія планує витратити для розвитку своєї присутності в Україні 100 млн євро.

У 2019 році Ernest Airlines очікує на перевищення пасажиропотоком на його маршрутах між Україною та Італією позначки у 500 тисяч осіб. У 2018 році цей показник склав 200 тисяч мандрівників.

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