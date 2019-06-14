Італійський лоукостер планує відкрити офіс і почати базувати літаки в Україні

Італійська лоукост-авіакомпанія Ernest Airlines наступного року планує почати базувати в Україні два літаки та відкрити офіс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на avianews.com.

Представник авіакомпанії повідомив виданню, що наразі обговорюється, чи будуть обидва авіалайнера базуватися в Києві, чи один з них буде розміщений в регіональному аеропорту України.

Також в планах авіаперевізника відкриття власного офісу в Києві, який буде займатися обслуговуванням агентств і пасажирів, а також колл-центру. Зараз підтримка пасажирів здійснюється україномовними операторами з Італії.

У 2019 році Ernest Airlines очікує на перевищення пасажиропотоком на його маршрутах між Україною та Італією позначки у 500 тисяч осіб. У 2018 році цей показник склав 200 тисяч мандрівників.

Обсяг інвестицій, які компанія витратила за останні 2 роки для заходу на український ринок, Ernest Airlines оцінює в 30 млн євро. У наступні два роки компанія планує витратити для розвитку своєї присутності в Україні 100 млн євро.

Сьогодні флот Ernest Airlines включає три літаки A320 і один A319. Авіакомпанія здійснює польоти з міст Італії за 13 маршрутами в київський аеропорт Жуляни, Львів, Харків і Одесу.

Європейська правда