Відшкодування ПДВ для аграріїв залишиться в новому бюджеті

Комітет з питань бюджету відхилив поправку 423, якою скасовується відшкодування ПДВ при експорті зернових і технічних культур.

Про це повідомив нардеп від Слуги Народу Марьян Заболоцький на своїй сторінці у Facebook.



"Шановні аграрії, вам наразі розсилають в чатах фейк, що нібито бюджетний комітет врахував поправку, якою скасовується відшкодування ПДВ при експорті зерна. Можете зайти на сайт комітету і знайти, що поправка відхилена.

Насправді, навіть якщо б її підтримали, то ніяких наслідків не було. Юридично вона нікчемна. І скоро ви взнаєте, що за подібними фейками і провокаціями стоять ті самі нібито ваші "захисники", - прокоментував Заболоцький.



Нагадаємо:



17 жовтня аграрії виступили проти поправки 423.

Раніше Верховна Рада тимчасово обмежила відшкодування ПДВ при експорті соєвих бобів з 1 вересня 2018 року, ріпаку - з січня 2020 року.

Після чого аграрні виробники перекрили автомагістралі в Черкаській, Хмельницькій та Рівненській областях, протестуючи проти рішення парламенту скасувати відшкодування ПДВ під час експорту рапсу, сої та соняшнику з 1 березня 2018 року.

В травні 2018 Верховна Рада прийняла закон №7403-д, яким скасування відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку не поширюється на сільськогосподарські підприємства, які самостійно виростили зазначені культури на землях сільгосппризначення.



Економічна правда