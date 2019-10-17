У Раді хочуть відмінити відшкодування ПДВ для зернових і технічних культур — аграрії проти

В проекті закону про державний бюджет на 2020 рік внесено правку під номером 423, якою скасовується відшкодування ПДВ при експорті зернових і технічних культур, аграрії закликали не підтримувати цю ініціативу.

Про це повідомила Всеукраїнська аграрна рада на своєму сайті.

"Для малого та середнього сільгоспвиробника дана ініціатива загрожує зниженням ціни на продукцію і, відповідно, великими втратами. Враховуючи, що цього року ціни на деякі зернові культури "просіли" до 30%, скасування відшкодування ПДВ автоматично знизить ціну ще близько на 18%", - наголошують активісти.

Аграрії виступили проти цієї правки і закликали нардепів не підтримувати її.

Нагадаємо: раніше Верховна Рада тимчасово обмежила відшкодування ПДВ при експорті соєвих бобів з 1 вересня 2018 року, ріпаку - з січня 2020 року.

Після чого аграрні виробники перекрили автомагістралі в Черкаській, Хмельницькій та Рівненській областях, протестуючи проти рішення парламенту скасувати відшкодування ПДВ під час експорту рапсу, сої та соняшнику з 1 березня 2018 року.

В травні 2018 Верховна Рада прийняла закон №7403-д, яким скасування відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку не поширюється на сільськогосподарські підприємства, які самостійно виростили зазначені культури на землях сільгосппризначення.