Фірма Гладковського отримала ще 16 мільйонів за заарештованими таємними угодами з армією

Протягом серпня-вересня Автоскладальний завод №2 компанії "Богдан Моторс" отримав ще 16,3 мільйона гривень на виконання таємних угод з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення.



Про це повідомляє Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch, з посиланням на офіційний портал використання публічних фінансів.



Гроші перераховані з рахунку Державної казначейської служби на приватний рахунок "Богдан Моторс", відкритий в "ОТП банку". За що саме сплачено гроші - кількість авто та вартість за одиницю - не вказано.

Реєстр виплат з порталу публічних фінансів

Разом з тим, цього року прес-служба Богдан повідомила, що корпорація підписала нові контракти із Міністерством оборони на постачання оновлених санітарних машин "Богдан 2251" та вантажівок "Богдан 6317" до Збройних сил.

"Олег Гладковський в 2015-2019 роках на посаді першого заступник Секретаря РНБО відповідав за розвиток оборонно-промислового комплексу. І саме в цей час його корпорація "Богдан" стала основним постачальником автотранспорту для армії по таємним угодам, - наводить дані Гліб Канєвський, який додав, - власне таке співпадіння і стало підставою для розслідувань НАБУ".

На початку серпня цього року ухвалою слідчого судді Солом`янського райсуду міста Києва задоволено клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та накладено арешт на понад 20 таємних договорів та додатків до них, за якими "Богдан Моторс" отримує кошти з бюджету.

Зокрема, в переліку документів є і два вище зазначені контракти.

Адвокат "Богдан Моторс" спробував оскаржити арешт документів до Київського апеляційного суду. Але всі матеріали були передані до нової Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.



Нагадаємо:



Раніше ЕП повідомляла, що з грудня 2018 року "Богдан Моторс" отримала від армії 510 мільйонів гривень. Та ще 78 мільйонів отримала в середині 2019 року.

Таким чином, за інформацією з порталу публічних фінансів тільки за неповний останній рік корпорація Гладковського отримала з бюджету 604 мільйони.

Економічна правда