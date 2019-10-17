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Курс валют на 17 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Четвер, 17 жовтня 2019, 11:19

17 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,74 - 24,78 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,69 - 24,72 гривні;

Євро – 27,35 - 27,37 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,65 – 24,92 гривні. Євро купують по 27,11 гривні, продають по 27,59 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,83 - 24,85 гривні, євро - 27,22 - 27,42 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 17 жовтня на рівні 24,84 гривні за долар.

16 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,77 - 24,80 гривні за долар.

16 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,74 - 24,78 гривні за долар.

Економічна правда

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