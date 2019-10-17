Курс валют на 17 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
17 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,74 - 24,78 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,69 - 24,72 гривні;
Євро – 27,35 - 27,37 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,65 – 24,92 гривні. Євро купують по 27,11 гривні, продають по 27,59 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,83 - 24,85 гривні, євро - 27,22 - 27,42 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 17 жовтня на рівні 24,84 гривні за долар.
16 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,77 - 24,80 гривні за долар.
16 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,74 - 24,78 гривні за долар.
Економічна правда
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