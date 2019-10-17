Гривня знову знизилася до долара
Четвер, 17 жовтня 2019, 09:00
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 17 жовтня на рівні 24,84 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,38 (на 16 жовтня - 27,28 гривні).
Нагадуємо:
16 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,77 - 24,80 гривні за долар.
16 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,74 - 24,78 гривні за долар.
Економічна правда
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