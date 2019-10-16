Попит на електрокари в Україні зріс на 42% і став рекордним
За січень-вересень 2019 року попит на комерційну техніку, яка працює виключно на електротязі, зріс удвічі, а на легкові електромобілі - на 42%.
Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".
Вказується, що за дев'ять місяців 2019 року була ввезено і зареєстровано майже 5,5 тис електромобілів, з яких 397 комерційних і 5081 легкових.
Як зазначено, 91% з усіх зареєстрованих електромобілів вже були в експлуатації. Найбільш популярними стали машини віком до 5 років - таких придбано 52% від зазначеного обсягу, частка автомобілів старше 5 років становила 39%.
Серед легкових електрокарів найпопулярнішою була марка NISSAN Leaf (за січень-вересень 2019 року було придбано 2,5 тисячі машин цієї моделі). На другому місці - TESLA Model S (435 одиниць), на третьому - BMW i3 (276 одиниць).
Серед комерційних електромобілів найбільшим попитом користувалися RENAULT Kangoo Z.E. (З початку 2019 року було придбано 363 авто цієї моделі).
Нагадаємо, що в 2018 році українці придбали 5,3 тисячі електромобілів.
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Економічна правда
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