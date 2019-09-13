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Чому електромобілям незатишно у спальних районах

Чому електромобілям незатишно у спальних районах

Україна за кількістю електромобілів у чотири рази випереджає Росію та є лідером регіону. Чи довго це триватиме?
П'ятниця, 13 вересня 2019, 16:52
Стефан Благовісний
директор мережі електрозаправних комплексів ТОКА

Український ринок електромобілів вже котрий квартал поспіль демонструє незмінне зростання.

Хоча ця тенденція є типовою для всього світу, у нас вона супроводжується дуже переконливими абсолютними цифрами.

Уже не перший рік Україна — лідер Центральної та Східної Європи за кількістю електрокарів. За цим показником ми мало не в чотири рази випереджаємо Росію.

Проте чи є "стеля" в цього нашого лідерства? На жаль, так, вона характерна для густонаселених районів міст і про неї варто говорити вже зараз.

У серпні 2019 року в Україні було зареєстровано 14 750 "чистих" електрокарів. Якщо додати ще кілька тисяч гібридів, вийде кругленька сума — близько 20 тис. У Росії електрокарів всього 3 700, у Польщі у 2018 році було 620 проти 5 557 в Україні.

Привід пишатися є, тим паче, що електромобілі споживають порівняно дешеву українську електроенергію замість дорогого імпортного пального. З якого боку не глянь, електромобілі — патріотична і популярна серед українців річ.

На жаль, у цієї популярності є межі. Найвигіднішим придбання електрокарів буде для споживачів, які можуть заряджатися за домашнім нічним тарифом. Там і захована десятикратна різниця між вартістю струму і вартістю пального для бензинових авто.

Однак така ціна доступна лише власникам приватних будинків. Власники електрокарів, які живуть у квартирах, мусять "живитися" від публічних зарядок, кількість яких обмежена, а вартість зарядки в рази вища, ніж нічний тариф.

До того ж, електрокари намертво прив'язані до інфраструктури. Ми опитали понад 300 водіїв, які критично ставляться до придбання електромобіля. Всі, як один, наголошували: якби вони могли заряджати електромобілі на власному місці для паркування за прийнятним тарифом, вони б задумалися про придбання електрокара.

У той же час, кількість електрокарів не буде автоматично стимулювати відкриття зарядних станцій, оскільки інфраструктурний бізнес не надто прибутковий. Він перспективний, але на цей момент дотаційний і тримається на зусиллях ентузіастів.

Замкнене коло? Не зовсім, надія є: потенційні інвестори чекають на план співпраці з державою і шукають альтернативні технічні рішення.

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За 2018 рік в Україні було введено в експлуатацію майже 8,7 млн кв м житла. Це понад 100 тис квартир, серед яких більшість — у багатоквартирних будинках в містах. У 2017 році, свідчать експерти, ці показники були ще кращими. Темпи урбанізації потужні, а новобудови вимагають сучасних рішень для транспорту.

Одним з них є розробка українських спеціалістів — проект Smart Grid Solution, що став одним з фіналістів міжнародного конкурсу ClimatLaunchpad в Единбурзі.

Автомобіль, що заряджається у публічному місці, завдяки інтелектуальній платформі вміє балансувати електроенергію, наприклад, з розташованим поруч багатоквартирним будинком або з усіма авто в системі.

Якщо авто зарядилося, звільнена енергія направляється на решту машин, і вони починають заряджатися швидше. Це дозволяє влаштувати не одну-дві зарядки на 200 квартир у спальному районі, що реально зараз, а значно більше — понад десять.

Особливо актуальною така особливість системи стане для новостворених парковок, адже з 1 липня почали діяти нові норми ДБН. Згідно з ними, щонайменше 5% місць на нових парковках проектуватимуть з електричними зарядками.

Тобто з тисячі паркомість мінімум 50 місць повинні бути обладнані зарядками для електромобілів. Система Smart Grid Solution дозволяє "заправляти" понад десять авто там, де при використанні традиційних зарядок могли б одночасно заряджатися максимумшість авто. Це при однаковій потужності зарядних станцій.

Зовсім скоро будь-хто в Україні зможе побачити цю систему в дії. У 2019 році це може сприйматися як забаганка, але вже за кілька років без такого рішення у "спальних" районах та на нових парковках не обійдеться ніхто.

Крім передового українського рішення, існують подібні, розраховані на країни з розвиненою інфраструктурою. Наприклад, система Nissan Energy Share об'єднає електрокари із соціальною інфраструктурою, щоб дозволяти їм "ділитися" своєю батареєю з підключеним приватним будинком (V2H) або офісною будівлею (V2B).

Можна передбачити, що з часом у звичайних умовах електромобіль буде "повертати" електроенергію в мережу при пікових навантаженнях, дешево заряджаючись вночі за пільговим тарифом. Коли в Україні кількість електромобілів становитиме не десятки, а сотні тисяч, це буде помітно на роботі української енергетичної системи.

Завдяки новим технологіям електромобіль буде сприйматися не лише як транспортний засіб, а і як вагома частина стилю життя прогресивних українців, що має лише переваги. Однією з них стане комфорт — можливість недорого заряджатися поряд із своїм багатоквартирним будинком.

Аби Україна зберегла своє "електромобільне" лідерство, потрібно докласти чимало зусиль. Ринок очікує, що замість підходу "зусилля ентузіастів при підтримці держави" в нашій державі з'явиться тренд "державна електромобільна ініціатива", а вже ентузіасти галузі радо долучаться до прогресивної державної політики.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
електромобіль енергетика

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Економічна правда
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