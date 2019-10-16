УЗ планує у 2020 році запустити Wi-Fi у поїздах "Інтерсіті"
Середа, 16 жовтня 2019, 14:40
Укрзалізниця у наступному році має намір забезпечити доступ до мережі Wi-Fi у поїздах "Інтерсіті".
Про це заявив голова правління УЗ Євген Кравцов, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми зараз над цим працюємо. Після реалізації проекту щодо Київського вокзалу, залежно від результатів, плануємо за подібною моделлю запустити його у поїздах "Інтерсіті" протягом 2020 року", - сказав Кравцов.
Нагадаємо:
До кінця 2019 року Укрзалізниця запустить ще один швидкісний поїзд Інтерсіті Київ - Херсон.
В сполученні Київ – Херсон наразі курсують швидкісний поїзд Інтерсіті № 766 та нічний пасажирський поїзд № 102.
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