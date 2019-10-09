Кравцов обіцяє зробити безкоштовний Wi-Fi на Центральному вокзалі Києва

Голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов заявив, що компанія забезпечить доступ до мережі Wi-Fi у поїздах "Інтерсіті" та на Центральному вокзалі Києва, а також докупить QR-сканери провідникам.

Про це він розповів в інтерв’ю БізнесЦензор.



За його словами існує два механізма запуску Wi-Fi в потягах: перший і збитковий - це інвестиція коштів УЗ, другий варіант - запуск приватного інвестора, який буде заробляти у наданні послуг та рекламі.

"Перший варіант УЗ спробувала втілити в життя і у нас не вийшло. Зараз заходимо з другим варіантом", - сказав Кравцов.

На питання про забезпечення сканерами QR-кодів всіх провідників Кравцов відповів:

"Є нормативна кількість сканерів, але вони дуже часто ламаються. Дійсно, необхідно закупити додатковий парк сканерів. Була проблема зі сканерами - два рази зривався тендер на поставку через внутрішні тяжби постачальників.

Нагадаємо, нещодавно УЗ відкрила на Центральному вокзалі Києва зал очікування для військовослужбовців.