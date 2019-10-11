ArcelorMittal виведе з України 11 мільярдів дивідендів

На позачерговому зборі акціонерів "АрселорМіттал Кривий Ріг" акціонери проголосували за виплату дивідендів в розмірі 10,845 мільярда гривень.



Про це повідомляє прес-служба компанії.

Розмір дивідендів затверджено в розмірі 2,81 гривні на одну просту акцію. Порядок і терміни виплат дивідендів пізніше визначить наглядова рада компанії. Згідно із законом "Про акціонерні товариства" дивіденди повинні бути виплачені протягом півроку з моменту прийняття рішення зборами акціонерів.

Востаннє дивіденди платили за 2007 рік - ще до кризи 2008-2009 років.

Як повідомляється, ця виплата дивідендів не вплине на інвестиційну програму. У найближчі 5 років в розвиток виробництва інвестують 1,8 мільярда доларів. З них близько 300-350 мільйонів доларів планують вкласти в будівництво фабрики огрудкування.

Вона буде випускати котуни, які частково замінять агломерат в якості сировини для доменних печей. Завдяки цьому підприємство зможе закрити дві зношені аглофабрики і тим самим знизити обсяг викидів на 50-55%.

Нагадаємо:

Після публічних звинувачень від представників нової влади компанія ArcelorMittal погодилась інвестувати 400 мільйонів гривень у будівництво онкоцентру у Кривому Розі.

20 липня співробітники СБУ провели обшуки на ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Вони також заблокували проект введення в дію машини безперервного лиття заготовок №3, вартість якого разом із МБЛЗ №2, яке вже проходить гарячі випробування, становить 140-150 млн дол.

Разом із тим, секретар РНБО Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook, коментуючи обшуки на "АрселорМіттал", назвав їх "тривожним викликом".

Безпосередньо перед обшуками президент Володимир Зеленський розкритикував підприємство за шкоду екологічній ситуації в регіоні і закликав надати фінансову підтримку постраждалим через шкідливі викиди особам.

17 липня СБУ порушила кримінальну справу стосовно підприємства за ст. 441 КК - "екоцид", яка передбачає позбавлення волі на строк від восьми до 15 років.

22 липня в. о. глави СБУ Баканов звинуватив менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" заперечувало звинувачення на свою адресу з боку СБУ і заявляло про збитки в 1 млн дол за підсумками цього місяця через вимушену зупинку пуско-налагоджувальних робіт на машині безперервного лиття заготовок №3 після обшуку СБУ 20 липня.

8 серпня топ-менеджери "ArcelorMittal Кривий Ріг" зустрілися з президентом Володимиром Зеленським та представниками Офісу президента і домовились про збільшення інвестицій у сферу захисту довкілля, натомість СБУ розморозить інвестиційний проект компанії на 150 мільйонів доларів.

Економічна правда