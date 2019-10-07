ArcelorMittal інвестує 400 мільйонів у будівництво онкоцентру у Кривому Розі

Після публічних звинувачень від представників нової влади компанія ArcelorMittal погодилась інвестувати 400 мільйонів гривень у будівництво онкоцентру у Кривому Розі.

Про це йдеться у прес-релізі ArcelorMittal.

Rерівництво підприємства підписало меморандум з міською владою Кривого Рогу та Дніпропетровської області. Під час підписання документа був присутній помічник президента Сергій Шефір.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" стане ключовим інвестором проекту, забезпечить фінансування у розмірі близько 400 млн грн, а також контроль за його реалізацією, вибором підрядників і цільовим використанням коштів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у випадку, якщо в Україні суттєво погіршиться бізнес-клімат, або порушаться умови прозорості проекту з будівництва онкоцентру, компанія зможе одноосібно вийти з нього, припинивши його фінансування.

Нагадаємо:

20 липня співробітники СБУ провели обшуки на ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Вони також заблокували проект введення в дію машини безперервного лиття заготовок №3, вартість якого разом із МБЛЗ №2, яке вже проходить гарячі випробування, становить 140-150 млн дол.

Разом із тим, секретар РНБО Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook, коментуючи обшуки на "АрселорМіттал", назвав їх "тривожним викликом".

Безпосередньо перед обшуками президент Володимир Зеленський розкритикував підприємство за шкоду екологічній ситуації в регіоні і закликав надати фінансову підтримку постраждалим через шкідливі викиди особам.

17 липня СБУ порушила кримінальну справу стосовно підприємства за ст. 441 КК - "екоцид", яка передбачає позбавлення волі на строк від восьми до 15 років.

22 липня в. о. глави СБУ Баканов звинуватив менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" заперечувало звинувачення на свою адресу з боку СБУ і заявляло про збитки в 1 млн дол за підсумками цього місяця через вимушену зупинку пуско-налагоджувальних робіт на машині безперервного лиття заготовок №3 після обшуку СБУ 20 липня.

8 серпня топ-менеджери "ArcelorMittal Кривий Ріг" зустрілися з президентом Володимиром Зеленським та представниками Офісу президента і домовились про збільшення інвестицій у сферу захисту довкілля, натомість СБУ розморозить інвестиційний проект компанії на 150 мільйонів доларів.

Економічна правда