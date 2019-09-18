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Кабмін визначився з головою "Центренерго"

Середа, 18 вересня 2019, 16:24

Кабмін погодив Володимира Потапенка на посаді тимчасово виконуючого обов'язки голови "Центренерго".

Про це повідомляє прес-служба уряду.

1 липня Володимир Потапенко став виконувачем обов'язків голови правління "Центренерго". Після зміни менеджменту енергокомпанія в рамках роботи нової моделі енергетичного ринку, що має на увазі можливість прямих продажів електроенергії, почала укладати договори з підприємствами групи "Приват".

Нагадаємо:

13 вересня в кулуарах щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії Ігор Коломойський визнав свій зв'язок з держкомпанією. Його компанії, за словами олігарха, є великими споживачам електроенергії Центренерго.

В інтерв'ю Цензор.Нет Коломойський назвав Володимира Потапенка зрозумілою йому людиною.

Як повідомляла ЕП з посиланням на джерела на ринку, з перших днів липня неофіційним куратором державного енергетичного сектору стала людина Коломойського - донецький бізнесмен Віталій Бєляков, який замінив Віталія Кропачова.

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Економічна правда

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Центренерго Кабмін

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