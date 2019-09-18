Кабмін визначився з головою "Центренерго"
Кабмін погодив Володимира Потапенка на посаді тимчасово виконуючого обов'язки голови "Центренерго".
Про це повідомляє прес-служба уряду.
1 липня Володимир Потапенко став виконувачем обов'язків голови правління "Центренерго". Після зміни менеджменту енергокомпанія в рамках роботи нової моделі енергетичного ринку, що має на увазі можливість прямих продажів електроенергії, почала укладати договори з підприємствами групи "Приват".
Нагадаємо:
13 вересня в кулуарах щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії Ігор Коломойський визнав свій зв'язок з держкомпанією. Його компанії, за словами олігарха, є великими споживачам електроенергії Центренерго.
В інтерв'ю Цензор.Нет Коломойський назвав Володимира Потапенка зрозумілою йому людиною.
Як повідомляла ЕП з посиланням на джерела на ринку, з перших днів липня неофіційним куратором державного енергетичного сектору стала людина Коломойського - донецький бізнесмен Віталій Бєляков, який замінив Віталія Кропачова.
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Економічна правда
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