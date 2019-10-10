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До Ради внесли оновлений законопроект про ринок землі

Четвер, 10 жовтня 2019, 21:07

Група депутатів з фракції "Слуга народу" заресєтрували у Верховній Раді оновлений законопроект про обіг земель сільгоспзначення.

Про свідчать дані на сайті Ради.

Текст законопроекту ще не опублікований.

Один з авторів повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що  в ньому були враховані зауваження, висловлені напередодні на зустрічі президента Зеленського з представниками аграрної галузі.

"Зміни торкнулися, зокрема, питання можливої ​​купівлі землі нерезидентами, проте деталі будуть на зустрічі в Раді в п'ятницю 11 жовтня", - сказав співрозмовник агентства.

Зазначимо, що учасники зустрічі з президентом висловилися за поетапне введення ринку землі, коли на першому етапі право придбати землю надаватиметься виключно українцям, а іноземці отримають таку можливість тільки на останньому етапі реформи.

У початковому законопроекті нерезиденти (за винятком країни-агресора) могли купувати українську землю на рівних з резидентами тільки за єдиної умови - створивши компанію-резидента.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський виступає за відстрочку допуску іноземців до купівлі землі після скасування мораторію на продаж землі.

Читайте також: Ринок землі Зеленського. Яким він буде

Економічна правда

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ринок землі

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