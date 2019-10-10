До Ради внесли оновлений законопроект про ринок землі
Група депутатів з фракції "Слуга народу" заресєтрували у Верховній Раді оновлений законопроект про обіг земель сільгоспзначення.
Про свідчать дані на сайті Ради.
Текст законопроекту ще не опублікований.
Один з авторів повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що в ньому були враховані зауваження, висловлені напередодні на зустрічі президента Зеленського з представниками аграрної галузі.
"Зміни торкнулися, зокрема, питання можливої купівлі землі нерезидентами, проте деталі будуть на зустрічі в Раді в п'ятницю 11 жовтня", - сказав співрозмовник агентства.
Зазначимо, що учасники зустрічі з президентом висловилися за поетапне введення ринку землі, коли на першому етапі право придбати землю надаватиметься виключно українцям, а іноземці отримають таку можливість тільки на останньому етапі реформи.
У початковому законопроекті нерезиденти (за винятком країни-агресора) могли купувати українську землю на рівних з резидентами тільки за єдиної умови - створивши компанію-резидента.
Нагадаємо:
Президент Володимир Зеленський виступає за відстрочку допуску іноземців до купівлі землі після скасування мораторію на продаж землі.
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Економічна правда
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