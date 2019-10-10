Зеленський: Певний час ми повинні продавати землю лише українцям

Президент Володимир Зеленський виступає за відстрочку допуску іноземців до купівлі землі після скасування мораторію на продаж землі.

Про це він сказав під час прес-марафону.

"Певний час ми маємо продавати землю лише українцям. Лише", - підкреслив Зеленський.

За його словами, цей період може тривати кілька років.

"Потім вже можна відкрити ринок землі іншим іноземним компаніям, які будуть працювати на цій землі", - зазначив президент.

"Ситуація із земельним законом складна. Я знайшов час і зустрівся з багатьма фермерами, я їх почув, "червоні лінії" побачили. Зараз я кажу, що ні у якому разі не можна нести цей закон до Верховної Ради", - сказав Зеленський.

"Ми повинні зробити закон, де українець може вільно розпоряджатися своєю землею. Українець, громадянин України. Він має бути власником. Він повинен мати пільги, якщо він працюватиме на цій землі", - додав він.

Зеленський також заявив, що існує проблема з тими іноземними компаніями, які вже зараз орендують українську землю. За його словами, це питання потрібно вирішити та врегулювати у новому законі про ринок землі.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив законопроект про ринок землі і передав його на розгляд до парламенту.

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни

Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

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Економічна правда