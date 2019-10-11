Зеленський про "Мотор Січ": пріоритет – зрозуміти, хто хотів розпилити держпідприємство

Президент Володимир Зеленський заявив, що перед тим як говорити про продаж оборонної компанії "Мотор Січ", слід з’ясувати, хто вивів підприємство зі списку стратегічних і хто в Україні хотів його "розпилити".

Джерело: спілкування глави держави з журналістами на фудмаркеті в Києві

Пряма мова: "Наскільки я пам’ятаю, я ще тоді не був президентом, РНБО вивело Мотор Січ зі стратегічних підприємств української держави.

Тобто хтось його вивів. Потім хтось почав купувати акції з-за кордону. Ці люди пов’язані.

Потім купили частину акцій, як дозволила наша держава це зробити, в Україні. Хто це дозволив і як це було – може все там чисто, а може й ні.

Паралельно є історія, але поки що без доказів, що на території іншої країни будувався схожий завод. Ходили чутки з приводу того, що наш персонал з документами можуть перевезти до іншої країни.

Я знаю, що зараз і Антимонопольний комітет, і Абромавичюс в Укроборонпромі, і правоохоронні органи вивчають цю справу.

Тут не пріоритет, яка з країн може бути партнером України в Мотор Січі. Наш пріоритет – щоб у нас залишилось підприємство. Вивчити, хто його хотів, я зараз не про китайців, вони сплачували гроші, хто хотів розпилити це стратегічне підприємство України.

Ми повинні вивчити це питання, і потім вирішувати з китайськими партнерами…Там теж кошти кредитні у людей, які придбали акції і вони ці кредитні кошти брали в китайському державному банку.

А ще є історія з документами, які могли перейти разом з Мотор Січчю, документами іншого нашого конструкторського бюро разом з цією справою.

Ми повинні зберегти підприємство, незважаючи, скільки в нас з вами акцій, зберегти Мотор Січ для Запоріжжя, де є реальна загроза залишити людей, більше 20 тисяч, без робочих місць".

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Передісторія:

Запорізький завод бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва "Мотор Січ" – один із провідних світових виробників двигунів для авіаційної промисловості.

25 серпня директор зі зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш повідомив, що китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі".

Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.

28 серпня радник президента США Джон Болтон заявив у Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він сказав, що Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології.

6 вересня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк озвучив позицію влади: "Все з точки зору національних інтересів".

Українська правда