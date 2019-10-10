Зеленський заявив про досягнення компромісу щодо "ArcelorMittal Кривий Ріг"

Президент Володимир Зеленський заявив про досягнення компромісу з комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" - компанія побудує у місті онкоцентр.

Про це він сказав під час прес-марафону.

"Вони офіційно ставили позицію, але ми знайшли якісь рамки - станом на зараз. Тому що, можливо, щось зміниться, я не знаю. На 400 млн грн ми підписали папір - вони мають побудувати онкоцентр", - зазначив президент.

За його словами, "ArcelorMittal Кривий Ріг" також повинні будуть вкладати гроші в ліки проти онкології з тих грошей, які вони виводили як дивіденди.

Нагадаємо:

Після публічних звинувачень від представників нової влади компанія ArcelorMittal погодилась інвестувати 400 мільйонів гривень у будівництво онкоцентру у Кривому Розі.

20 липня співробітники СБУ провели обшуки на ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Вони також заблокували проект введення в дію машини безперервного лиття заготовок №3, вартість якого разом із МБЛЗ №2, яке вже проходить гарячі випробування, становить 140-150 млн дол.

Разом із тим, секретар РНБО Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook, коментуючи обшуки на "АрселорМіттал", назвав їх "тривожним викликом".

Безпосередньо перед обшуками президент Володимир Зеленський розкритикував підприємство за шкоду екологічній ситуації в регіоні і закликав надати фінансову підтримку постраждалим через шкідливі викиди особам.

17 липня СБУ порушила кримінальну справу стосовно підприємства за ст. 441 КК - "екоцид", яка передбачає позбавлення волі на строк від восьми до 15 років.

22 липня в. о. глави СБУ Баканов звинуватив менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" заперечувало звинувачення на свою адресу з боку СБУ і заявляло про збитки в 1 млн дол за підсумками цього місяця через вимушену зупинку пуско-налагоджувальних робіт на машині безперервного лиття заготовок №3 після обшуку СБУ 20 липня.

8 серпня топ-менеджери "ArcelorMittal Кривий Ріг" зустрілися з президентом Володимиром Зеленським та представниками Офісу президента і домовились про збільшення інвестицій у сферу захисту довкілля, натомість СБУ розморозить інвестиційний проект компанії на 150 мільйонів доларів.

Економічна правда