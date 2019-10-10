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Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

Четвер, 10 жовтня 2019, 17:32

10 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,49 - 24,53 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,49 - 24,53 гривні;

Євро – 26,99 - 27,03 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 10 жовтня на рівні 24,70 гривні за долар.

10 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,54 - 24,59 гривні за долар.

Економічна правда

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