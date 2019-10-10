Курс валют: гривня не змінилась до долара

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 10 жовтня на рівні 24,70 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,12 (на 9 жовтня - 27,14 гривні).

Нагадуємо:

9 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,73 - 24,76 гривні за долар.

9 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,62 - 24,66 гривні за долар.

Економічна правда