Курс валют: гривня не змінилась до долара
Четвер, 10 жовтня 2019, 09:00
Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 10 жовтня на рівні 24,70 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,12 (на 9 жовтня - 27,14 гривні).
Нагадуємо:
9 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,73 - 24,76 гривні за долар.
9 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,62 - 24,66 гривні за долар.
Економічна правда
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