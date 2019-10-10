Курс валют на 10 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

10 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,54 - 24,59 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,55 - 24,57 гривні;

Євро – 27,05 - 27,08 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,55 – 24,90 гривні. Євро купують по 26,87 гривні, продають по 27,37 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,76 - 24,83 гривні, євро - 27,17 - 27,25 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 10 жовтня на рівні 24,70 гривні за долар.

9 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,62 - 24,66 гривні за долар.

Економічна правда