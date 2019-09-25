Виплати за "зеленим тарифом" досягли 3,5 мільярда на місяць

Державне підприємство "Гарантований покупець" виплатило 3,4 мільярда гривень виробникам електроенергії з альтернативних джерел за серпень.

Про це повідомляє прес-служба держпідприємства.

Як зазначається, "Гарантований покупець" повністю виконав зобов'язання перед виробниками електроенергії за "зеленим тарифом" за розрахунковий місяць.

Остаточний розрахунок став можливим після затвердження НКРЕКП 24 серпня розміру вартості послуги підприємства.

За даними оператора, на 24 вересня в реєстр виробників за "зеленим тарифом" входить 454 компанії.

За першу декаду вересня "Гарантований покупець" вже виплатив їм авансові платежі на 1,07 млрд грн.

Нагадаємо:

26 липня ДП "Гарантований покупець" направило до Господарського суду Києва позов про стягнення з НЕК "Укренерго" авансового платежу в розмірі 1,58 млрд грн.

Причиною позову стало невиконання з боку "Укренерго" своїх зобов'язань з оплати "Гарантованому Покупцеві" послуги щодо забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії за перші 20 днів роботи нового ринку.

30 липня Європейський банк реконструкції і розвитку закликав президента Володимира Зеленського вирішити проблему виплат за "зеленим тарифом", що виникла після рішення суду.

Економічна правда