З початку року в "зелену" енергетику інвестовано понад 2 мільярди євро

Більше 2 млрд євро інвестовано у понад 2500 МВт нових потужностей "чистої" електроенергетики, введених в Україні за 9 місяців цього року.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Зокрема, за цей період встановлено такі нові об’єкти: понад 2000 МВт – СЕС; майже 400 МВт – ВЕС; близько 120 МВт – СЕС домогосподарств (за 6 місяців ц.р.); 24 МВт – біогазові установки; 13 МВт – об’єкти малої гідроенергетики та 4 МВт – об’єкти на біомасі.

"Крім цього, завдяки зазначеним новим об’єктам загальна потужність відновлюваної електроенергетики зросла у 2 рази лише за 9 місяців: із близько 2300 МВт станом на кінець 2018 року до близько 5000 МВт станом на 1 жовтня", - заявив Савчук.

За його словами, такі швидкі темпи введення об’єктів, які генерують "чисту" електроенергію, дозволять виконати міжнародні зобов’язання та досягти мети Національного плану дій із відновлюваної енергетики до 2020 року у частині електроенергетики.

Зазначимо, в Україні 65% коштів, виплачених державою за альтернативну енергію у 2018 році, пішли десятьом бізнес-групам, у першу чергу - електростанціям, що перейшли від братів Клюєвих китайській держкорпорації CNBM, холдингу Ріната Ахметова, а також ВЕС шведсько-українського бізнесмена Карла Стурена.

Тим часом Найбільший фонд Норвегії позбавляється нафтогазових активів.

Економічна правда