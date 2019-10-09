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Міжбанк: гривня знову почала зміцнюватися

Середа, 9 жовтня 2019, 17:25

9 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,62 - 24,66 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,62 - 24,66 гривні;

Євро – 27,03 - 27,07 гривні.

Нагадуємо:

9 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,73 - 24,76 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 9 жовтня на рівні 24,70 гривні за долар.

Економічна правда

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